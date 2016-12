Excelsior Rotterdam schiet weinig op met punt tegen NEC

Stanley Elbers liet het publiek op Woudestein al na tien minuten juichen. Een voorsprong halverwege zat er echter niet in voor de thuisspelende ploeg. De bij NEC doorgebroken Jay-Roy Grot trok de stand gelijk met een poeier in de slotfase van de eerste helft.



Kort na de hervatting profiteerde Khalid Karami optimaal van slecht verdedigend werk aan Nijmeegse zijde. De vijfde overwinning van deze jaargang bleef uit. De mee opgekomen Dario Dumic, die regelmatig scoort, liet doelman Tom Muyters kansloos met een knal in de verre hoek.