ADO maakt één goal en wint nipt van Sparta Rotterdam

In een niet al te bijzondere eerste helft was Sparta met een kopbal van Bart Vriends dicht bij een goal, terwijl ADO daar twee kansen van Ruben Schaken en Wilfried Kanon tegenover zette, maar keeper Roy Kortsmit bleek niet te kloppen.



Een klein kwartier na rust kwam de thuisploeg toch op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Gervane Kastaneer en Schaken was Sheraldo Becker voor een leeg doel het eindstation. Hij faalde niet.



Daarna lieten de Spartanen kansen liggen via Zakkaria El Azzouzi en Thomas Verhaar. Ze drongen na de rode kaart van Hector Hevel (tien minuten voor tijd kreeg hij zijn tweede gele kaart) wat meer aan, maar de gelijkmaker bleef uit. ADO kreeg via Tyronne Ebuehi zelfs de kans op de beslissing, maar hij schoot vrij voor Kortsmit naast.