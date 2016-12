Ruime zege Heracles Almelo op negental van PEC Zwolle

Oud-Feyenoorder Bart Schenkeveld maakte een overtreding in het strafschopgebied en kon gelijk vertrekken. Samuel Armenteros, de man in vorm bij de Heraclieden, benutte vervolgens de toegekende strafschop. De bezoekers uit Zwolle hielden de schade beperkt en haalden het rustsignaal met een kleine achterstand.



Bram van Polen, die afgelopen woensdag nog zo boos was op ploeggenoot Dirk Marcellis, stond ook voortijdig onder de douche. De geroutineerde verdediger hield een tegenstander vast aan zijn shirtje en kreeg hiervoor zijn tweede gele kaart. Heracles Almelo-invallers Vincent Vermeij en Daryl van Mieghem scoorden in de slotfase en maakten het leed voor PEC Zwolle nog iets groter.