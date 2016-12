PSV in slotfase naast Ajax, koploper Feyenoord lachende derde

De eerste helft in de Amsterdam ArenA stond bol van de incidenten. Kasper Dolberg verstapte zich en moest noodgedwongen naar de kant. Collega-aanvaller Anwar El Ghazi ging per brancard naar de kleedkamer na een flinke beuk van PSV'er Guardado. Er waren kansen voor beide ploegen, maar doelpunten bleven uit.



Ajax kende een geweldige start van de tweede helft. Aanvoerder Davy Klaassen knalde de bal in de bovenhoek. PSV-doelman Jeroen Zoet was kansloos op de knal van de blonde middenvelder. De thuisploeg was dominant en kreeg via Mateo Cassierra enkele grote mogelijkheden. De voor El Ghazi ingevallen Colombiaan had het vizier echter niet op scherp staan.



Bij PSV vielen Jetro Willems en Hector Moreno geblesseerd uit. De entree van De Jong bleek een gouden greep van Phillip Cocu. De huurling lette beter op dan de verdedigers van Ajax en verschalkte doelman André Onana met een schuiver in de hoek. Feyenoord is de grote winnaar van deze zondag, want het verschil met de rivaal uit Amsterdam is opgelopen tot vijf punten. De regerend landskampioen uit Eindhoven volgt op acht punten.