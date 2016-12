Recordaantal van 820.000 kijkers zien Ajax-PSV

De voetbalwedstrijd, gespeeld in de Amsterdam Arena, werd door gemiddeld 820.000 mensen bekeken en is daarmee de best bekeken voetbalwedstrijd voor de digitale betaalzender. Dat maakte de zender maandag bekend op basis van cijfers van stichting Kijkonderzoek.

Het aantal kijkers van FOX Sports steeg de afgelopen tijd sowieso al. De eerste zeventien speelronden van de eredivisie werden met 32 procent meer kijkers bekeken. Dat zijn meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Na de wedstrijd van zondag trokken Feyenoord-Ajax (780.000) en FC Twente-Ajax (573.00) de meeste kijkers.