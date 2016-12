Wang verliest rechtszaak en is voorzitterschap rvc ADO kwijt

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Maandagmiddag heeft de Ondernemingskamer Hui Wang geschorst als voorzitter van de Raad van commissarissen van ADO Den Haag. Dat is de uitspraak na de rechtszaak die de eredivisionist aanspande tegen de Chinees. Wang mag wel lid blijven van de raad.

Met het aanspannen van een rechtszaak probeerde ADO af te dwingen dat er een onafhankelijke voorzitter van de raad van commissarissen komt. Dat is gelukt. Wang verliest daardoor zijn zeggenschap over de aandelen van de club.

Sinds de komst van Hui Wang, in de zomer van 2014, is het onrustig rondom ADO Den Haag. De Chinees wilde met de club naar de subtop van de Eredivisie, maar tot op heden vecht de club nog altijd tegen degradatie. Ondertussen kwam Wang slechts zelden zijn beloftes na. Door nauwelijks met het beloofde geld over de brug te komen, kampt ADO momenteel met zware financiële problemen.