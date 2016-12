Max Verstappen Sportman van het jaar

Tijdens het NOC*NSF Sportgala is F1-coureur Max Verstappen uitgeroepen tot Sportman van het jaar 2016. Turnster Sanne Wever kreeg de titel Sportvrouw van het jaar. De coach en vader van Sanne Wever, werd Coach van het jaar. Roeisters Ilse Paulis en Maaike Head werden uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar

Op het Sportgala, georganiseerd om de Nederlandse topsporters te eren en te waarderen, worden verschillende awards uitgereikt. De beste sporters van het jaar krijgen hiermee de extra aandacht die ze verdienen. Het gaat om de Sportman, Sportvrouw, Paralympische sporter, Sportploeg, Coach en Young Talent van 2016.

Verkiezingstraject

Ruim twee weken geleden maakten NOS en NOC*NSF bekend wie er in de verschillende categorieën zijn genomineerd. Een vakjury bepaalt deze nominaties, waarbij de sportbonden hun input geven. Er is gekeken naar prestaties vanaf 1 december van het vorige jaar tot en met 30 november van dit lopende jaar.

Vakjury

De vakjury neemt in haar beoordeling van de prestaties een aantal criteria mee, zoals het niveau van het evenement, de mondialiteit van de sport, de impact die het heeft op het Nederlands publiek en de prestatiedichtheid binnen de tak van sport. De daadwerkelijke stemming vindt vanavond, vlak voor de live tv-uitzending plaats.

De genodigde sporters brengen dan hun stem uit op de sporters, net als de bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen dan hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden staan voor de overige 50 procent.

Olympisch en Paralympisch goud

Sporters en sportploegen die een gouden Olympische of Paralympische medaille hebben behaald, zijn automatisch genomineerd. Goud op de Spelen is in de meeste sporten het hoogst haalbare. Maar naast de gouden medaillewinnaars van Rio zijn er nog meer sporters en een coach met een nominatie beloond voor hun prachtige prestaties.

Leden vakjury

NOC*NSF heeft de vakjury samengesteld op basis van ervaring en expertise. De leden van de vakjury 2016 zijn:

- Pieter van den Hoogenband, winnaar FBK Carrièreprijs, Sportman van 1999, 2000, 2004

- Esther Vergeer, Paralympisch sporter van 2002, 2003, 2005, 2008, 2010

- Marianne Timmer, Sportvrouw van 1998, coach

- Charles van Commenée, vanuit de doelgroep coaches, als voormalig technisch directeur NOC*NSF en UK Athletics

- Guus Hiddink, Coach van het Jaar 2002 en 2005, coach

- Hans Klippus, sportjournalist

- Ewoud van Winsen, sportjournalist

- Jeroen Bijl, Manager Topsport NOC*NSF, tevens voorzitter van de vakjury