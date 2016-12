NOC*NSF gaat seksueel misbruik onderzoeken

Sportorganisatie NOC*NSF wil een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de wereld van de sport. Volgens de Volkskrant moet het onderzoek zich richten op de afgelopen dertig jaar en antwoord geven op de vraag of er veel ‘stille’ slachtoffers zijn die nooit naar buiten zijn getreden met hun verhaal.

Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, hoopt dat het onderzoek volgend jaar kan beginnen. Tegenover de krant zegt hij: ‘"Ik zou iedereen die zoiets is overkomen willen aanraden er zo snel mogelijk over te praten.’

Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhalen van misbruik in het Engelse voetbal. Hier kwamen de laatste wekken enkele honderden spelers met hun verhaal over misbruik door trainers in de jaren 80. Ook oud-wielrenster Petra de Bruin deed deze week haar verhaal over misbruik in het tv-programma Nieuwsuur.