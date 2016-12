Trainerscarrière oud-bondscoach Rijkaard definitief ten einde

De carrière van Frank Rijkaard als trainer zit erop. De oud-trainer van onder meer het Nederlands elftal en FC Barcelona keert in die functie niet meer terug op de voetbalvelden. Hij heeft andere prioriteiten in zijn leven.

“Een paar jaar geleden ben ik als trainer gestopt, omdat ik andere prioriteiten in mijn leven heb gesteld”, zo laat Rijkaard weten in De Telegraaf. “Zoals dagelijks het opgroeien van mijn kinderen van nabij te ervaren. Zo haal ik geluk vanuit een ander ambitieniveau. Mogelijk dat ik ooit weer open sta voor een functie in het voetbal, maar dan moet ik daar volledig achter staan. Alleen zal dat niet meer als trainer zijn.”

Rijkaard begon in 1998 als bondscoach bij het Nederlands elftal, amper drie seizoenen nadat hij zijn carrière als voetballer beëindigde. Na twee jaar bij Oranje degradeerde hij als trainer van Sparta uit de Eredivisie, om vervolgens met FC Barcelona de Champions League te winnen. Na een avontuur bij Galatasaray blijkt het bondscoachschap van Saoedi-Arabië de laatste trainersklus van Rijkaard te zijn geweest.