Team De Rooy kijkt met spanning uit naar start Dakar 2017

In de stromende regen reden de trucks van Petronas Team De Rooy Iveco naar de keuring in Asuncíon. De weersverwachtingen voor de start van de Dakar 2017 beloven nog veel meer nattigheid. “We moeten het afwachten, maar het ziet er niet goed uit”, zegt Gerard de Rooy. “Aan de andere kant: het is voor iedereen hetzelfde. Ik gooi de regenbandjes er wel onder.”

Als titelverdediger stond Gerard de Rooy bij de keuringen volop in de schijnwerpers. “Het is een goed gevoel om hier met nummer 500 op de Iveco te staan. Extra druk geeft het niet. Ik ga weinig anders doen ten opzichte van vorig jaar. Het is zaak in de eerste week weinig tijd te verliezen en in de tweede week toe te slaan. Zeker op de eerste paar dagen ga ik echt niet volle bak. In de regen, met spekgladde modder op smalle paden, kun je alleen maar verliezen. Ik hoef de eerste etappe niet te winnen. Ik hoef zelfs niet bij de eerste vijf te rijden, want het gaat nog niet eens om minuten. Bij de top 10 blijven en zorgen dat de boel heel blijft, is de eerste opdracht.”

Team De Rooy deed gisteren (vrijdag) nog een shakedown om nog even te kijken of de trucks de overtocht vanuit Le Havre goed hebben doorstaan. “Even de koptelefoons en microfoons testen, de gordels nog een keer goed afstellen met de racepakken aan. Dat soort details zijn toch belangrijk”, legt De Rooy uit. “Ook de tripmasters hebben we nog een keer goed gecontroleerd, want mijn navigator Moi Torrallardona is toch een beetje nerveus voor de nieuwe reglementen wat de navigatie betreft. Het wordt spannend met die nieuwe regels, maar wel meer gelijk voor iedereen. De organisatie heeft verboden dat er smartphones mee in de truck gaan. Dat is om te voorkomen dat er navigators de kaart inladen en op Google Maps kijken hoe het zit. Ik vind het wel goed dat ze daar strenger mee omgaan.”

Villagra: Geen outsider meer

Vorig jaar stond Federico Villagra nog als outsider aan de start, maar na zijn derde plaats bij zijn debuut bij de trucks, is de Argentijn een van de favorieten voor de Dakar 2017. Hij is blij weer deel uit te maken van team De Rooy, met de Powerstar in de kleuren van zijn nieuwe Argentijnse sponsor. “Vorig jaar was alles nieuw”, vertelt Villagra. “We hebben daar veel van geleerd. Voor dit jaar hebben we een aantal zaken anders aangepakt. Veel meer getraind bijvoorbeeld, zodat we fysiek beter voorbereid zijn op de inspanning en op de hoogte. Fouten die we vorig jaar nog wel maakten, zullen we nu hopelijk niet meer maken, zodat we ook die tijd niet meer verliezen.”

Ook Villagra verwacht niet dat de eerste week het verschil zal maken. Vorig jaar had hij als ex-WRC-coureur nog veel voordeel van de snelle paden, maar dat zal nu minder zijn, denkt hij. “Ik hou er rekening mee dat er de eerste dagen weer wat afgelastingen zullen zijn, vanwege de regen. De modder hier is echt spekglad. Dat maakt het gevaarlijk. Niemand zit daar op te wachten.”

Van Genugten: Van dag tot dag

Ook Ton van Genugten staat met een bijzonder gevoel aan de start. Na zijn vijfde plaats van vorig jaar, in de rol van snelle assistentie, kan de Brabander nu voor eigen kansen rijden. Wat in deze nieuwe rol zijn kansen zijn, blijft natuurlijk nog even de vraag. “Er zijn er tien, elf die in de top 3 kunnen rijden. Ik kan dus wel heel hard roepen dat dat mijn doel is, maar twee keer een lekke band en het verhaal wordt anders. We gaan het van dag tot dag bekijken. In de eerste kilometers weet ik wel ongeveer wat het wordt: doseren of pushen. Kijk, je hoeft geen geluk te hebben, maar je moet vooral ook geen pech krijgen. Ik ga geen verwachtingen uitspreken, maar we staan er goed voor. We hebben goed getraind, een goede voorbereiding gehad, en ook de shakedown van gisteren was goed. Als team staan we er ook gewoon goed op. Ik heb er dus wel vertrouwen in. Het is fijn om hier te zijn, maar die laatste paar dagen voor de start duren altijd veel te lang. Ik kijk reikhalzend uit naar 2 januari.”

Van Ginkel: Tijd nodig

De taak van snelle assistentie bij Team De Rooy ligt dit jaar in handen van Wuf van Ginkel. In zijn twaalfde Dakar staat hij voor het eerst met een De Rooy Iveco aan de start. En hij heeft er zin in. “Het was even wennen, maar in dit team kan het niet anders of je voelt je snel thuis. Het is een interessante uitdaging. Ik zal heel hard moeten rijden om mannen als Gerard en Federico, maar ook Ton, bij te houden.”

Zeker in de eerste dagen wordt dat wel een dingetje. Met startnummer 532 zitten er zo’n 25 trucks tussen Van Ginkel en de andere De Rooy-auto’s. “Dat is niet ideaal. Ik zal een paar dagen nodig hebben om naar voren te komen”, weet Van Ginkel. “De eerste dag is maar een kort proefje. Dan pak je hooguit een paar plaatsen. En de tweede en derde dag zijn het ook nog paden, waar inhalen moeilijk is. Maar ik moet nog zien wat ervan doorgaat. Ik had het er net met Villagra over: de ondergrond hier is zo vet, dat het lijkt of je op ijs rijdt als het zo geregend heeft. Die blubber wordt ook nog eens helemaal kapot gereden. Ik geloof nooit dat ze ons daar overheen sturen als het de komende dagen zo blijft regenen.”

Op 1 januari is de podiumceremonie in Asuncíon. Team De Rooy is pas laat op de avond (Nederlandse tijd) aan de beurt. De eerste etappe, met een proef van 39 kilometer, van Asuncíon naar Resistencia in Argentinië, is op 2 januari.