Eerste Nederlandse uitvaller Dakar door galblaasinfectie

Jasper Riezebos gaat niet meer van start in de Dakar 2017. De motorcoureur uit IJsselmuiden is geveld door een galblaasinfectie. Daarmee van start gaan in de derde etappe, die de Dakar-deelnemers naar een hoogte van 4900 meter brengt, kan levensgevaarlijk zijn. “Dat is het me niet waard.”

Op wilskracht en doorzettingsvermogen kwam Riezebos door de tweede etappe heen. “Ik dacht aan een buikgriepje, en hoopte dat het met een nacht goed slapen wel beter zou gaan, maar had wel ontzettend veel pijn”, vertelt Riezebos, die zijn 24ste verjaardag volgende week dus thuis zal moeten vieren. “Ik heb op mijn tanden gebeten, maar ik voelde me zo beroerd. Ik wist van ellende nauwelijks nog hoe ik moest zitten.”

Toen hij na het gereed maken van het roadbook even bij Mammoet Rallysport langs ging om daar zijn motor af te spuiten, kreeg hij daar te horen dat hij er wel erg slecht uitzag. “Peter Versluis van het Veka-team was daar ook, om Martin van den Brink te feliciteren met zijn etappezege. Peter heeft me meegenomen naar hun arts.”



De teamarts van EVM Rally, Dieter Thomas, onderzocht Riezebos en nam hem mee naar de medische dienst van de organisatie om een echo te laten maken van zijn buik. Daarop was de infectie duidelijk te zien. De artsen maakten Riezebos duidelijk dat starten in de derde etappe onverantwoord zou zijn. “Door de hoogte kan de galblaas gaan opzwellen. Als ‘ie knapt, kan me dat mijn leven kosten. De Dakar is heel belangrijk voor me, maar dat is het me niet waard.”

Wanneer Riezebos terug naar huis kan, is nog niet duidelijk. Dokter Thomas wil dat hij vandaag nog een keer een scan laat maken, om te bepalen of het verantwoord is te vliegen. “Hij wil niet op zijn geweten hebben dat mij iets gebeurt als hij me zo laat gaan”, vertelde Riezebos aangedaan. “Het is heel vervelend om zo, na twee dagen al, uit de rally te moeten, en ik ben natuurlijk teleurgesteld. Maar het is ook wel heel fijn om te merken dat zo’n dokter zich zo om me bekommert. Ik ben die man en het Veka-team heel dankbaar.”