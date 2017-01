Jans en PEC Zwolle na vier jaar uit elkaar

(ElfVoetbal/BON) Ron Jans is bezig aan zijn laatste halfjaar in dienst van PEC Zwolle. Na dit seizoen begint de 58-jarige trainer aan een nieuw avontuur.

Die beslissing viel tijdens een gesprek met technisch directeur Gerard Nijkamp en voorzitter Adriaan Visser op het trainingskamp in het Spaanse Mijas. Op de officiële clubsite motiveert Jans zijn beslissing.

"Van meet af aan heb ik het fantastisch naar mijn zin in Zwolle. Natuurlijk is dat gevoel gevoed door sportieve prestaties, maar ook zeker door de mensen waarmee ik intensief en zeer prettig samenwerk. We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken. Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club", aldus Jans.

"Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de Eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten."

Zo komt er na vier jaar een einde aan de samenwerking tussen Jans en de club uit zijn geboortestad. In 2014 leidde de voormalig trainer van FC Groningen, sc Heerenveen en Standard Luik zijn huidige club naar de KNVB beker en de Johan Cruijff Schaal.