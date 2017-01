Badr Hari wil rematch tegen Verhoeven in mei of juni

Afgelopen december stonden beide zwaargewichten tegenover elkaar in de Glory Collision in Duitsland. Hari moest in de tweede ronde afhaken vanwege een blessure aan zijn rechter onderarm. Eerder werd gedacht dat Hari een botbreuk had opgelopen, maar dit bleek een gescheurde spier te zijn. Het is bekend dat alle vijf de juryleden de eerste ronde aan Hari gaven (10-9).

Hari: ‘Ik scheurde een spier in mijn arm, dat is de reden waarom mijn arm gezwollen was. Ik kan je niet vertellen hoe het gebeurde, het enige wat ik weet is na de clinch mijn arm niet meer kon bewegen, dus ik keek ernaar en het begon te zwellen dus ik moest stoppen, helaas’

De rematch moet volgens Hari zo snel mogelijk plaatsvinden. ‘Ik heb nog steeds pijn in mijn arm, maar het gaat met de dag steeds beter. Ik probeer zo snel mogelijk te genezen. Ik kan niet wachten om opnieuw te beginnen met trainen. De rematch die komt. Ik wil dat dit zo snel mogelijk. Ik denk dat mei of juni er een goede tijd voor zal zijn. Nu is het aan GLORY om dat te realiseren.’