Platte banden kosten Gerard de Rooy veel tijd

Gerard de Rooy heeft veel tijd verloren in de derde etappe van de Dakar Rally. De winnaar van 2016 had in het eerste deel van de proef een probleem met het bandensysteem van zijn Iveco Powerstar. “Daardoor liepen drie banden leeg”, vertelde Gerard de Rooy tijdens de neutralisatie van de etappe. “En die konden we dus ook niet oppompen.”

Eerst liepen de achterbanden leeg. De Rooy en zijn crew konden die wisselen met de twee reservewielen die ze bij zich hadden. “Maar vervolgens liep ook een van de voorbanden leeg. We zijn zes keer gestopt om die handmatig bij te pompen.”

Het bandendrama kostte De Rooy aan het einde van het eerste deel (72 kilometer) meer dan een half uur op de tussentijd van de Rus Nikolaev. Dat betekende een voorlopige 23ste plaats. Na een stuk over de weg vervolgen de trucks de etappe later vanavond voor de resterende 127 kilometer. In de neutralisatie ruilde De Rooy zijn twee lege banden met twee goede van Wuf van Ginkel. “We kunnen dus doorrijden, met nieuwe reservebanden bij ons”, zei De Rooy.

Van Ginkel, de snelle assistentie van Petronas Team De Rooy Iveco, deed het met een dertiende tussentijd prima. Ton van Genugten zette een knappe derde tussentijd neer, op slechts 18 seconden van Nikolaev, maar hij liet weten een verborgen waypoint te hebben gemist. “We zaten op de hielen van Nikolaev in het stof. De helikopter die laag boven ons vloog maakte nog meer stof. Daardoor hebben we een verkeerd pad gekozen. Het vervelende van zo’n verborgen waypoint is dat je pas merkt als je er al voorbij bent. Dat levert dus straftijd op. Ik weet niet hoeveel.”

Federico Villagra noteerde de vijfde tussentijd. De finish van de trucks is zeker niet voor 23.15 uur Nederlandse tijd.