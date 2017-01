United Vansen veroordeeld tot betaling aan voetbalclub ADO Den Haag

Verstek

Aan United Vansen is verstek verleend. Dit betekent dat zij volgens de voorgeschreven termijnen en formaliteiten is opgeroepen.

Spoedeisend belang

ADO Den Haag heeft een spoedeisend belang bij haar vordering. ADO heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij aan ADO een bedrag van ruim 3 miljoen euro betaald dient te worden. United Vansen is tekort geschoten in de uitvoering van deze overeenkomst.