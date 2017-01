Gerard de Rooy pakt etappezege en leiding in het klassement

Nog maar twee dagen geleden leek het prolongeren van zijn titel een lastige opgave te worden voor Gerard de Rooy. Maar in etappe 4 pakte de Iveco-coureur uit Son al 20 minuten terug op zijn concurrenten en vandaag sloeg hij hen nog harder rond de oren. In de tot 219 kilometer ingekorte vijfde etappe, van Tupiza naar Oruro in Bolivia greep De Rooy niet alleen de dagoverwinning (zijn 32ste), maar ook de leiding in het klassement.

Vanwege slecht weer in het hooggebergte in Bolivia zag de organisatie van de Dakar zich genoodzaakt de proef drastisch in te korten. Overbodige luxe was dat niet, want in de 219 kilometer die overbleven gebeurde weer van alles. “Het was een heel moeilijke proef, met spekgladde rivierbeddingen, duinen en extreem lastige navigatie”, meldde Gerard de Rooy.

“De eerste 60 kilometer was door de bergen. Heel tricky, met overal kleine ravijntjes. Wij zijn er één keer per ongeluk eentje in gereden, maar we konden er meteen langs de andere kant weer uit. Toen wij daar reden, was het nog redelijk droog, op een paar spatjes na. Later ging het harder regenen. Ik vond het niet tegenvallen. De grip van de Goodyear-banden was uitstekend. Maar sls de hele bups achter ons daar een flinke bui heeft gehad, moet het een ijsbaan zijn geworden.”

In de duinen op het einde van de proef was het vooral de navigatie die voor hoofdbrekens zorgde. Veel deelnemers gingen er de fout in en verloren tijd met het zoeken naar de juiste weg, maar De Rooy’s Spaanse navigator Moi Torrallardona loodste de Iveco Powerstar feilloos over het parkoers. “We zijn een paar keer gestopt om goed te kijken”, vertelt De Rooy. “Het was heel lastig, maar het roadbook klopte perfect. We zijn geen meter verkeerd gereden.”

De tijd die De Rooy noteerde aan de finish (2.39.12) was goed voor de vijfde tijd bij de auto’s. De Rus Eduard Nikolaev deed er ruim 11 minuten langer over. Petronas Team De Rooy Iveco-teamgenoot Federico Villagra kwam op 46.50 van De Rooy over de meet. Ton van Genugten kwam in de beginfase van de etappe in de problemen, toen hij muurvast kwam te zitten in de modder. Wuf van Ginkel was halverwege de proef al meer dan een uur kwijt op zijn kopman.

Met zijn 32ste etappezege kwam De Rooy ook weer aan de leiding van het klassement. Zijn voorsprong op Kamaz-rijder Nikolaev bedraagt 2.23. De Rooy’s Argentijnse teamgenoot Villagra staat nu op de zesde plaats, op 34.30.