Van Genugten: De knop om en De Rooy aan overwinning helpen

Tot de deuren vast in de modder in de vijfde etappe zag Ton van Genugten zijn hoop op het podium, of zelfs maar de top 10 van de Dakar 2017 vervliegen.

Op de rustdag in La Paz is de teleurstelling nog niet helemaal verwerkt, maar kijkt Van Genugten wel al vooruit. “Ik zet de knop op stand 2. Het doel is nu Gerard de Rooy en Federico Villagra helpen. Als wij een rol kunnen vervullen om Gerard aan de overwinning te helpen, is dat ook heel mooi.”

De Dakar van 2017 begon voor Van Genugten met een tweede plaats, maar daarna kwamen er al snel kleine dingetjes: een waypoint gemist waarop 20 minuten straftijd stond, 3 kilometer te hard waarvoor hij nog eens 3 minuten kreeg. “Maar een half uurtje hoeft nog niets te betekenen. Daar was in deze Dakar nog wel overheen te komen. Maar drie uur vast zitten in de modder, plus twee uur straftijd omdat we er te lang over hadden gedaan, dat is funest.”

Het podium was geen onlogische doelstelling. Van Genugten had het ieder jaar al beter gedaan en de stijgende lijn doorzetten van 11 naar 5 naar het podium was ook niet onrealistisch. “Aan de auto ligt het niet. De Iveco doet het super. In de cabine draait het ook prima. Ik heb elk jaar grote stappen gemaakt, maar misschien is het een jaartje te vroeg en mis ik nog net dat beetje extra ervaring om dat laatste stapje te zetten naar de echte top.”

In de eerste week van de Dakar had Van Genugten wel gevoeld dat de druk hoger lag. Die had hij vooral zichzelf opgelegd. “Ik merk dat ik veel harder rijd. Gedoseerd rijden, op 70 of 80 procent, dat kan ik niet zo goed. Daarvoor is het Pacman spelen - inlopen op de truck die voor je rijdt, en er overheen - te leuk. Maar dat is dus wel wat we nu blijven doen, en nu de druk eraf is gaat dat misschien nog wel beter ook. Het klassement is om zeep, maar we hebben de joker ingezet, zodat ik nog meteen achter de top 10 kan starten. We gaan gewoon weer doen wat we vorig jaar deden: die Kamazzen een beetje dwars zitten en Gerard helpen.”