Het WK telt vanaf 2026 48 deelnemende landen

(ELF-Voetbal/BlikopNieuws) Het wereldkampioenschap voetbal krijgt vanaf 2026 maar liefst 48 deelnemers. Dit is dinsdag in Zürich besloten tijdens een speciale vergadering van de FIFA. DE huidige opzet van het toernooi telt 32 landen, maar daar komen in de toekomst dus zestien landen bij.