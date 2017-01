ADO Den Haag-directeur zoekt naar goed slot voor 'hele slechte film'

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Hui Wang moet met 2,5 miljoen euro over de brug komen. Dat was de conclusie na een rechtszaak van ADO Den Haag tegen haar Chinese grootaandeelhouder.

Nog geen geld

Het geld is er nog niet, bleek dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club. 'Wang is aan zet, wij zijn in afwachting van het geld', vertelde algemeen directeur Mattijs Manders voor de camera van de NOS. Beide partijen communiceren met elkaar via advocaten.

'Slechte film'

'En dat is heel vervelend, want de verwachtingen waren groot. We zitten met elkaar in een hele slechte film, waar we een goed slot voor proberen te vinden.' Hoe ADO Den Haag probeert het voor elkaar te boksen het bedrag op haar bankrekening te verkrijgen, kon Manders niet exact aangeven. 'We werken diverse scenario's uit.'

Twee door Wang verloren rechtszaken

Vorige maand verloor Wang twee rechtszaken die door ADO Den Haag waren aangespannen. Eerst raakte hij zijn macht kwijt en moest hij zijn zetel van voorzitter van de Raad van Commissarissen inleveren. Bovendien werd zijn stemrechts als commissielid afgenomen. Twee weken later moest hij in een nieuwe zaak ook het beloofde achterstallige bedrag overmaken.