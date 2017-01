Team De Rooy maakt zich op voor de eindstrijd

Nu de negende etappe van de Dakar Rally noodgedwongen moest worden afgelast, maakt Petronas Team De Rooy Iveco zich op voor de eindstrijd. De koninginnenrit van Salta naar Chilecito had dé bepalende etappe moeten worden. Nu die niet doorgaat, zijn er nog twee serieuze kansen over toe te slaan. “Dat worden nog wel twee pittige specials”, verwacht Federico Villagra, die in de achtste etappe een belangrijke tweede plaats pakte en in het klassement opschoof naar de vierde plaats.

De Argentijn kon alle begrip opbrengen voor de Dakar-organisatie. “Er zijn grote problemen in deze regio in Argentinië door modderstromen en aardverschuivingen”, wist Villagra. “Voor de mensen hier is het een ramp. Hele dorpen staan onder water. De Dakar-organisatie heeft de juiste beslissingen genomen, hoe spijtig het ook is voor de wedstrijd dat de etappe niet door kan gaan.”

Ook Gerard de Rooy begreep de afgelasting. “We hebben de beelden gezien. Ik ben wel heel blij dat wij meteen onderweg zijn gegaan via de omleidingsroute door de bergen naar Salta. Ook de servicecrew is direct op pad gegaan. Daardoor waren wij allemaal rond middernacht in Salta en konden de trucks onderhoud krijgen. Maar wij waren als een van de eersten daar. Het had niet gekund om zo veel teams zonder service en zonder nachtrust op pad te sturen in de zwaarste special van allemaal.”

Doordat Team De Rooy meteen had gereageerd en onderweg was gegaan, konden alle trucks ook bijtijds en op het gemak weer verder voor de lange verbinding naar Chilecito, waar morgen de tiende etappe is. “Natuurlijk is het spijtig dat de etappe niet door kon gaan”, zegt Gerard de Rooy, die door een lekke band de leiding in het klassement verloor en op 2 minuten en 20 seconden derde staat. “Het was een belangrijke etappe; in deze special had het moeten gebeuren. Maar het is voor iedereen gelijk en mijn achterstand is nog altijd maar twee minuten. Dat is zeker niet hopeloos.”

Met zijn lokale kennis denkt Federico Villagra dat er nog genoeg mogelijkheden komen voor hemzelf en voor De Rooy. “De komende twee dagen zullen echt pittig worden, met lastig terrein en heel moeilijk te vinden waypoints. In de twee specials van de marathonetappe zag je ook al hoeveel er kon veranderen. Dat waren twee serieuze proeven, waar wij goede zaken hebben kunnen doen. In de tiende etappe als tweede starten zal zeker zo lastig zijn als het was geweest in de Super Belèn-etappe.”