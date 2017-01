Ajax blijft op vijf punten van Feyenoord na zege in Zwolle

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Controleur Lasse Schöne benutte een penalty nadat Anwar El Ghazi werd vastgehouden in het strafschopgebied. Even later wist Hakim Ziyech het net te vinden. Het verzet van de Zwollenaren leek gebroken, maar de kwakkelende ploeg van Ron Jans toonde veerkracht.



Nicolai Brock-Madsen verkleinde de marge met een rake kopbal en was zelfs dicht bij de gelijkmaker. Het mocht echter niet zo zijn voor PEC Zwolle. Ziyech scoorde opnieuw en loodste Ajax naar de zege in Overijssel. Het verschil met koploper Feyenoord bedraagt nog steeds vijf punten.