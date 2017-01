Robben kreeg Chinees aanbod: "Dat geldt voor hele voetbalwereld"

De aanvoerder van het Nederlands elftal kon een financiële megaklapper maken in het Aziatische land, maar ging niet op het voorstel in. “Het heeft meer te maken met de gekte die daar heerst. Met de bedragen die rondgaan, de aanbiedingen. Ik heb ze ook gehad. Volgens mij geldt dat voor heel de voetbalwereld. Ze bieden zulke astronomische bedragen dat ze je dwingen om er in ieder geval een keer over na te denken.”

“Het zijn gekke bedragen”, vervolgt hij tegenover Radio 538. “Wat je nu verdient bij een topclub moet je minimaal keer vier, vijf, zes doen. In mijn hele loopbaan is geld nooit de drijfveer geweest. Daarom heb ik ook zo’n fantastische carrière achter de rug en ben ik bij heel mooie clubs geweest. Ik kies zeker voor het voetbal. Je hebt maar één carrière.”



Robben kan begrip opbrengen voor oudere spelers die naar China verkassen, maar snapt niets van jonge voetballers die in het land tekenen. “Spelers op de top van hun kunnen. Dat is zonde. Je bent maar één keer voetballer. Jongens van boven dertig die nog één keer zo’n slag kunnen slaan, daar kun je daarentegen alleen maar begrip voor hebben.”