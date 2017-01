Dick Advocaat krijgt dispensatie van KNVB

Dick Advocaat oogst dit seizoen weer succes als trainer van Fenerbahçe SK. Maar het had weinig gescheeld of de 69-jarige Hagenaar had zijn taken niet eens mogen uitvoeren.

De KNVB heeft de oud-bondscoach dispensatie voor een seizoen verleend. 'Bij hoge uitzondering, kreeg ik te horen', vertelt Advocaat in AD Sportwereld. 'Omdat ik niet op tijd over een paar studiepunten voor bijscholing beschik. Hoe is het in godsnaam mogelijk, denk ik dan. Het is een middeleeuws systeem, het slaat nergens op.'

Regeltjes

'De regeltjes dit en de regeltjes dat, maar ondertussen zorg ik met deze baan wel voor werkgelegenheid voor twee andere trainers. Daar moet de CBV (Coaches Betaald Voetbal, red.) toch voor zorgen? Maar hier doe ik het.' Advocaat heeft al jarenlang het allerhoogste trainersdiploma, maar de UEFA koppelt aan dat papiertje als extraatje een licentie die slechts enkele jaren geldig is.

Die licentie krijgt een trainer alleen als hij binnen drie jaar vijftien punten heeft verzameld door bijscholing. Dat betekent dat trainers congressen, seminars en workshops moeten bezoeken. 'Maar dat heb ik niet gedaan, want daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus mag ik dit seizoen alleen werken omdat ik dispensatie heb gekregen. Hier elke dag op het veld staan, dat is al studiepunten genoeg.'

Waanzin

'Ik heb overal gewerkt en ook nog eens in de top. En nu moet ik een congres bezoeken, anders ben ik mijn licentie kwijt. Dat mag dan eventueel in Turkije, maar ik versta toch geen Turks? Dus ik zit daar alleen voor een handtekening op een papiertje waar ik dan een paar punten voor krijg. Waanzin.'