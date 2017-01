Duitsland hoopt EK 2024 te mogen organiseren

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Duitsland hoopt in 2024 het Europees kampioenschap voetbal te organiseren.

De Duitse voetbalbond heeft zich vrijdag officieel kandidaat gesteld voor het voetbalevenement. In 2006 organiseerde het land al het WK, dat destijds werd gewonnen door Italië.

'Belangrijk project'

'Het is een belangrijk project voor het Duitse voetbal', zegt bondsvoorzitter Reinhard Grindel op de website van de DFB. 'We zullen topwerk afleveren en heel voorzichtig en transparant te werk gaan in het selecteren van de speelsteden. Duitsland heeft de infrastructuur om een economisch en ecologisch verantwoord toernooi te organiseren.'