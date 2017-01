Schöne maakt misser goed en bezorgt Ajax zege in Utrecht

De eerste helft in de Galgenwaard was zeer de moeite waard. De door Ajax verhuurde Richairo Zivkovic raakte de lat. Ook Nacer Barazite was dicht bij de openingstreffer. Aan de andere kant zag Joël Veltman een kopbal net naast het doel verdwijnen en kwam een schot van Hakim Ziyech op de bovenkant van de lat terecht.



Ajax kreeg na een uur spelen een strafschop. Dit vanwege een handsbal van Barazite. Schöne verzilverde het buitenkansje echter niet, want de bal vloog over de lat. Invaller Giovanni Troupée liet in de slotfase een grote kans voor FC Utrecht onbenut. Schöne veranderde vervolgens van schlemiel in held. De Deense controleur knalde de bal in de bovenhoek en bezorgde zijn ploeg drie zeer belangrijke punten.