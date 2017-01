Cruijff: 'Mijn vader was ook tegen afschaffen buitenspel'

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Marco van Basten wil als Chief Technical Development Officer van de FIFA een aantal spelregels veranderen in het voetbal. Jordi Cruijff is niet enthousiast over zijn ideeën.

Buitenspelregel

'Het idee om de buitenspelregel af te schaffen is het meest heftig', schrijft Cruijff in zijn column in De Telegraaf. 'Ik heb het daar vaak met mijn vader over gehad en die was er faliekant tegen. Ik trouwens ook. Ooit schreef mijn vader daar een column over die ik heb bewaard. Beter dan toen kan het niet worden uitgelegd. Daarom hier een paar citaten, die ik trouwens de afgelopen dagen vaker terug heb zien komen.'

Citaten Johan Cruijff

‘Bij pressievoetbal is het spelen op buitenspel essentieel. Wordt de regel afgeschaft, dan kan je de laatste linie verdedigers nooit meer zo ver doorschuiven als nu bij Barcelona het geval is. Je wordt gedwongen een man achter te houden, zodra de tegenstander zijn spits bij jouw zestienmetergebied laat staan. Zo wordt het veld lang gehouden en is goed pressie spelen onmogelijk. Het komt erop neer dat het afschaffen van buitenspel de slechte teams in de kaart speelt. Die voetballen al op de counter en krijgen er een extra voordeel bij.’

Jordi Cruijff laat weten dat vooral landen als Spanje en Nederland benadeeld gaan worden als de buitenspelregel gaat verdwijnen. 'Als je zo alles op een rij zet, dan is het gewoon geen goed idee', aldus Cruijff.