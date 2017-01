Feyenoord neemt revanche voor bekerechec en klopt NEC

De nederlaag van Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker heeft geen nadelige gevolgen voor de resultaten in competitieverband.

De degelijke koploper uit Rotterdam-Zuid won opnieuw in De Kuip, ditmaal van middenmoter NEC (4-0).

Eljero Elia had een groot aandeel in de zestiende overwinning van dit seizoen. De grillige vleugelspits legde directe bewaker Mikael Dyrestam in de luren en gaf vervolgens voor op collega-aanvaller Steven Berghuis. Laatstgenoemde haalde de trekker over en bracht het publiek in de voetbaltempel in extase.

De aangever bij de openingstreffer verdubbelde zelf de voorsprong. Dit gebeurde kort voor het rustsignaal. NEC-doelman Joris Delle had geen antwoord op het schot van Elia in de korte hoek. Feyenoord speelde het duel vervolgens professioneel uit. Nicolai Jørgensen scoorde in de slotfase tweemaal, waardoor de Eredivisie-topscorer nu op veertien doelpunten staat. Daarnaast blijft het gat met achtervolger Ajax vijf punten.