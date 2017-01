'Mechanische doping in de Tour van 2015'

In de rennersport blijkt dat de laatste jaren wielrenners hebben rondgereden met motortjes in hun frame. De mechanische doping zet het wielrennen opnieuw onder druk.

Volgens Dixit Jean-Pierre Verdy, gewezen directeur van het Franse antidopingagentschap AFLD, zouden in de Tour van 2015 een twaalf tal renners hebben rondgereden met een motortje in hun frame. Deze verklaring deed Verdy in het programma '60 Minutes', dat gisteren werd uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS.

Volgens '60 Minutes' werden bij de start van de tijdritten in de Tour van 2015 alle fietsen gewogen. Naar verluidt wogen de racefietsen van een bepaald team 800 gram zwaarder dan fietsen van andere ploegen. Het zou gaan om fietsen van het Sky-team. Deze Britse ploeg laat echter weten dat het extra gewicht van de fietsen zijn te verklaren door de aanpassing van de aerodynamica en dat de ploeg nooit mechanische fraude heeft gepleegd.

Het frame-motortje werd door de Hongaarse ingenieur Istvan Varjas ontworpen in 1998. Een anonieme koper gaf hem er bijna twee miljoen dollar voor. Varjas beloofde zich tien jaar niet in te laten met de ontwikkeling van die motortjes, ze niet te verkopen en er ook niet over te praten.In januari van vorig jaar werd op het WK veldrijden in Zolder effectief een motortje gevonden in een fiets van belofte Femke Van den Driessche.