Vermeer maakt rentree tussen de 'jonkies' in De Kuip

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Kenneth Vermeer maakt maandagmiddag weer minuten in een wedstrijd van Feyenoord.

In De Kuip staat de doelman onder de lat tijdens de competitiewedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong SC Cambuur. Voor de vijfvoudig international is het zijn eerste duel na een zware blessure. Op 5 juli scheurde hij zijn achillespees tijdens een training.

Met de terugkeer van Kenneth Vermeer staat Giovanni van Bronckhorst voor de keuze. Keert de oud-Ajacied, die twee sterke seizoenen keepte bij Feyenoord, terug onder de lat? Of houdt de oefenmeester het vertrouwen in Brad Jones, die het hele seizoen al een baken van rust is achter de Rotterdamse defensie?

Vast staat in ieder geval dat de andere twee doelmannen, Pär Hansson en Justin Bijlow, voorlopig een stapje terugdoen in de hiërarchie. Warner Hahn verkaste deze winterstop op huurbasis naar Excelsior en lijkt volgend seizoen terug te keren bij Feyenoord. Van Jones en Hansson lopen de contracten komende zomer af en de verwachting is dat laatstgenoemde afscheid neemt van de Eredivisie.