Veltman maakt zich niet populair met opvallende actie

De actie kon rekenen op de nodige negatieve reacties op sociale media. "Veltman, wat ben je een misselijk ventje. Dat is de precies de reden waarom zoveel mensen een hekel hebben aan Ajax", schrijft Werner op Twitter. "Triest tentje die Veltman. Geblesseerde teamgenoot gebruiken om tegenstander te foppen, doen alsof je de bal buiten speelt", schrijft ene Stephan op hetzelfde sociale netwerk.

Anderen vonden het wel meevallen. "Ik zie dat de supporters van andere clubs weer woorden te kort komen over het ietwat onsportieve slimmigheidje van Veltman. Get a life joh", schrijft Bart. "Mensen zijn boos op Veltman hè? Probeert hij eindelijk iets om van z'n ideale schoonzoon imago af te komen, is 't weer niet goed", schrijft ene Floris met een knipoog.

Ook The Telegraph zag een opname van het moment. "De Nederlandse centrale verdediger werd in januari in verband gebracht met een transfer naar Arsenal en West Ham. Het is alleen niet waarschijnlijk dat deze bizarre manier van bedriegerij in de Premier League op steun kan rekenen", schrijft het medium.