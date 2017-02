Minister Schippers onthult oorkonde voor door doping gedupeerde topsporters

Je hele leven keihard trainen om de beste te worden, maar dan op het WK net naast de medailles grijpen. Dat is zuur. Nog veel zuurder wordt het als jaren later blijkt dat de sporters die jou destijds versloegen dit waarschijnlijk met behulp van doping hebben gedaan. Om alle sporters die op deze manier gedupeerd zijn alsnog te eren plaatste minister Edith Schippers (Sport) vandaag een usb-stick met een digitale oorkonde in de Marathontoren en bracht Chiel Warners (voorzitter atletencommissie NOC*NSF) met haar daarna een plaquette aan op de Marathontoren voor het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De oorkonde is ondertekend door het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sportfederatie, de NOC*NSF Atletencommissie, de Dopingautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Schippers: ‘Onze topsporters verdienen een eerlijk speelveld. En de echte winnaars een medaille. En alle eer. Deze plaquette is voor alle Nederlandse sporters die een medaille zijn misgelopen omdat er bij anderen doping in het spel was. Deze plaquette is voor de echte winnaars.’

Algemene blijk van eer

Ook al is algemeen bekend dat er doping is gebruikt, het is zoveel jaar na dato niet met 100% zekerheid te zeggen of sporters terecht of onterecht een medaille hebben gekregen, bijvoorbeeld omdat er simpelweg geen dopingcontroles hebben plaatsgevonden. Het bieden van individueel eerherstel op basis van vermoedens is niet mogelijk. Om hen die het betreft toch de eer te geven die zij verdienen is daarom gekozen voor deze algemene blijk van eer.

Plaquette

De plaquette, met in de muur daarachter de oorkonde, is vanaf vandaag voor iedereen zichtbaar op de Marathontoren voor het Olympisch Stadion in Amsterdam. De tekst van de oorkonde en meer informatie over het antidopingbeleid is te vinden op www.dopingvrijesport.nl.

Tekst oorkonde:

Amsterdam, 16 februari 2017

Ze hebben er keihard voor getraind, er alles voor opgegeven, jaren lang. Dan net naast de winst grijpen, is zuur. Vooral als blijkt dat de concurrent doping heeft gebruikt. Sporters rekenen op een eerlijke strijd om de medailles. Een competitie waarin iedereen op eigen kracht het beste uit zichzelf haalt.

In aanwezigheid van de Nederlandse wereldkampioenen 2016 brengen wij een eerbetoon aan de onbekende medaillewinnaar die eremetaal is misgelopen door het dopinggebruik van een tegenstander.

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sportfederatie

NOC*NSF Atletencommissie

Dopingautoriteit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport