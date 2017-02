Onderschat nooit je tegenstander in de vechtsport

De Britse MMA-vechter Joe Harding zal zich bij een volgende wedstrijd wel twee keer bedenken voor hij een dansje opvoert in de kooi.

De Brit moest het in een gevecht in het Engelse Essex opnemen tegen de Franse vechter Johan Segas. Aanvankelijke leek de Brit een overmacht te hebben op de Fransman. Harding kon Segas makkelijk raken en besloot om zijn tegen tegenstander voor gek te zetten door een dansje te maken in de kooi.

Dit had de Brit beter niet kunnen doen omdat de Fransman van de gelegenheid gebruik maakte om een high kick tegen de kaak van zijn tegenstander plaatsen. Harding raakte KO en Sega deelde zijn tegenstander nog een paar rake klappen uit voordat de scheidsrechter de wedstrijd beëindigde.