Vanaf nu wordt elke uitwedstrijd een hel voor Feyenoord

(ElfVoetbal) Ajax en Feyenoord wonnen zondagmiddag beiden met 0-1. De uitslag is meteen het enige wat de wedstrijden gemeen hadden. Waar Ajax zonder heel veel problemen subtopper Vitesse versloeg, was Feyenoord met pijn en moeite net iets beter dan degradatiekandidaat ADO.

Door een doelpunt van Karim El Ahmadi boekte Feyenoord tegen ADO zijn achtste zege op rij. Een indrukwekkende reeks, maar in Den Haag stond hij wel degelijk onder druk. ADO deelde tegen Feyenoord meer dan enkel speldenprikjes uit en kreeg enorme kansen om een resultaat te halen. Wat als Brad Jones in de tachtigste minuut geen fenomenale reflex had op een schot van Mike Havenaar? Waarschijnlijk is het antwoord puntverlies.

Feyenoord komt elke wedstrijd dichter bij het kampioenschap, maar redenen voor het vroegtijdig boeken van de Coolsingel zijn er niet. De Rotterdammers speelden in Den Haag een wedstrijd zoals zij er nog veel gaan spelen dit seizoen. Een match, waar spanning de boventoon zal voeren en de tegenstander vooral Feyenoord het voetbal onmogelijk wil maken. ADO deed dat zondag uitstekend en kwam uiteindelijk heel dicht bij een punt.

Feyenoord laat zich vaak verleiden mee te gaan in het vechtvoetbal. De selectie is daar immers perfect voor gemaakt, met lange spitsen, pitbulls en lopers op het middenveld en mentaliteitsmonsters als Dirk Kuyt en Eric Botteghin. Het gevolg is wel dat het lastig wordt ingravende ploegen als ADO, zeker in eigen huis, overhoop te spelen.



De wedstrijd tegen ADO is een voorbode voor wat de formatie van Giovanni van Bronckhorst dit seizoen te wachten staat. Vanaf nu wordt elke uitwedstrijd 'a hell of a job' voor Feyenoord.