Feyenoord behaalt historisch veel punten dit seizoen

Na overwinning van vanmiddag op PSV heeft Feyenoord liefst 63 punten na 24 wedstrijden. In de laatste jaren was er maar een team dat het beter deed: het PSV van Memphis en Georginio Wijnaldum van twee jaar geleden.

ok AZ en FC Twente kwamen met hun totaal aantal punten in de buurt van het huidige Feyenoord, maar behaalden na hetzelfde aantal wedstrijd een paar punten minder. Bekijk hieronder in de tabel hoeveel punten de uiteindelijke kampioen had na 24 wedstrijden.

Aantal punten kampioen na 24 wedstrijden:

2006/07 PSV (57)

2007/08 PSV (53)

2008/09 AZ (60)

2009/10 FC Twente (61)

2010/11 Ajax (48)

2011/12 Ajax (46)

2012/13 Ajax (48)

2013/14 Ajax (51)

2014/15 PSV (64)

2015/16 PSV (59)

2016/17 Feyenoord (63)

Feyenoord liet dit seizoen pas in vier wedstrijden punten liggen. Uit bij Go Ahead Eagles kenden de Rotterdammers een off-day en verloren ze met 1-0. Ook Utrecht-uit, Ajax-thuis en Heerenveen-thuis konden niet winnend worden afgesloten.