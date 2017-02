'Hawk-eye niet honderd procent betrouwbaar'

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Over het doelpunt van Jan-Arie van der Heijden afgelopen zondag tegen PSV zal waarschijnlijk nog lang nagepraat worden.

De speler van Feyenoord leek niet te scoren, maar hij kreeg hulp van Jeroen Zoet, die de bal over de lijn duwde. Het hawk-eye systeem gaf aan dat gescoord werd.

Toch wil het volgens oud-tennisser Raemon Sluiter, die in zijn sport ook met dat systeem werkt, niet zeggen dat een bal altijd over de lijn is geweest als het klokje dat zegt.