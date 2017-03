Oranje speelt oefenwedstrijd tegen Marokko en Ivoorkust

Marokko en Ivoorkust

Woensdag 31 mei speelt de ploeg van bondscoach Danny Blind in Casablanca tegen Marokko. Eerste pinksterdag, zondag 4 juni, volgt een treffen met Ivoorkust. Het duel met Les Éléphants wordt gespeeld in Stadion Feyenoord en begint om 19.30 uur. Vijf dagen later – vrijdag 9 juni - komt Oranje opnieuw naar Rotterdam voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Die avond klinkt om 20.45 uur het eerste fluitsignaal in De Kuip.

'Mooie sparring-partners'

Bondscoach Danny Blind: 'Dit zijn allebei mooie sparring-partners. Vorige maand heb ik de ploegen nog aan het werk gezien tijdens de Afrika Cup. Titelverdediger Ivoorkust -met onder meer Wilfried Kanon (ADO Den Haag) en Wilfried Bony (ex-Vitesse)- stelde daar wel enigszins teleur'.

'Zij werden al in de groepsfase uitgeschakeld door nota bene Marokko. Maar in de kwalificatiegroep voor het WK staat Ivoorkust juist weer twee punten boven Marokko. Een wedstrijd tussen Marokko en Nederland is sowieso speciaal, omdat we daar vast spelers gaan terugzien die we kennen uit de Eredivisie', aldus Blind.

'Waardevol voor jonge spelersgroep'

Nederland kwam in mei 2014 in aanloop naar het WK in Brazilië voor het laatst uit tegen een Afrikaanse tegenstander. Oranje won het oefenduel met Ghana destijds met 1-0. Blind: 'Het is zeker voor onze jonge spelersgroep waardevol dat we kunnen oefenen tegen een tegenstander van een ander continent. En met een mogelijk WK in aantocht is dat mooie bagage.'

Frankrijk - Nederland

Met deze drieluik sluit het Nederlands elftal het lopende seizoen af. Het WK-kwalificatietreffen tussen Frankrijk en Nederland op donderdag 31 augustus in Parijs, is de opening van het seizoen 2017/’18. Daarna staan nog drie reguliere plaatsingsduels voor het WK 2018 op het programma: zondag 3 september om 18.00 uur Nederland – Bulgarije, Wit-Rusland – Nederland op zaterdag 7 oktober om 20.45 uur in Minsk en Nederland – Zweden op dinsdag 10 oktober (20.45 uur). De ontmoetingen met Bulgarije en Zweden worden beide gespeeld in de Amsterdam ArenA. Dat geldt ook voor een eventuele WK-play-offwedstrijd in november.