Bestolen Ajax profiteert maar half van misstap Feyenoord

De Groningers lieten in de eerste helft zien niet alleen te willen verdedigen en deden niet veel onder voor Ajax. De recordkampioen kreeg wel wat kansen, Amin Younes raakte de paal, maar gescoord werd er niet.

Geklungel Ajax-keeper Onana

In de tweede helft was het geklungel van Ajax-keeper André Onana dat de openingstreffer van Brian Linssen inleidde. Het bleek echter dat dit niet reglementair gebeurde, want de Groningen-aanvaller tikte Onana net aan op het moment dat hij

de bal weg wilde schieten. De Amsterdammers gingen nog wel vol voor de winst, maar enkel Davy Klaassen wist het net te vinden.

Door de goal van Linssen zijn wederom alle ogen gericht op scheidsrechter Bas Nijhuis. De Tukker kreeg complimenten na zijn optreden van vorige week in de topper tussen Feyenoord en PSV, maar de commentaren zullen nu minder lovend zijn.