Kan Ajax het voorbeeld van stuntend Leicester volgen?

Ook de Engelsen hadden in Sevilla met 2-1 verloren, maar gingen na een knappe 2-0 thuiszege door naar de kwartfinales van de Champions League. De treffer van Kasper Dolberg, vorige week in het Telia Parken Stadion van Kopenhagen, kan dus goud waard zijn. Maar alleen als het Ajax lukt om de Deense kampioen en koploper van scoren af te houden, iets dat trouwens niet onmogelijk is en de afgelopen weken ook Bröndby (0-0) en Ludogorets (eveneens 0-0) al is gelukt. Overigens zou donderdag in de ArenA een 0-0 een zeer ongelukkige uitslag zijn, want daarmee is Ajax wel uitgeschakeld.

Er is voor Ajax dan ook geen enkele reden om al te optimistisch aan de return te gaan beginnen. Het Algemeen Dagblad berekende deze week dat het voor Ajax al bijna een kwart eeuw (!!!) geleden is dat de club een knock out-fase overleefde na eerst een UIT-wedstrijd verloren te hebben. Dat gebeurde in de eerste ronde van het allang ter ziele gegane toernooi om de Europa Cup voor Bekerwinnaars. Hajduk Split was in de editie van 1993/94 destijds de tegenstander. Ajax verloor uit met 1-0, maar haalde op 29 september 1993 een grandioze revanche door in het Olympisch Stadion met 6-0 te winnen. Uit nostalgische redenen nog even de doelpuntenmakers: Edgar Davids (2x), Ronald de Boer, Jari Litmanen, Frank de Boer en Stefan Pettersson.



Maar daar waar Ajax-trainer Peter Bosz alleen maar het probleem heeft hoe hij het verlies van Davy Klaassen moet opvangen, daar heeft zijn Noorse collega Ståle Solbakken veel grotere zorgen. In de ArenA ontbreekt donderdag zijn hele centrale as. Verdediger Mathias 'Zanka' Jørgensen, oud-speler van PSV, is geschorst, terwijl middenvelder Rasmus Falk en aanvaller Andrija Pavlovic geblesseerd zijn. Falk is de speler die in de heenwedstrijd tegen Ajax al na 28 seconden het openingsdoelpunt op zijn naam bracht. Hij kampt met een voetblessure en is tot begin mei uitgeschakeld. De Servische spits Pavlovic, die tegen Ajax als invaller in het veld kwam, raakte zondagavond geblesseerd in het met 2-0 gewonnen duel tegen de Deense degradatiekandidaat Esbjerg FB. Vooral het gemis van Falk zal groot zijn, liet Solbakken weten: "Hij was, vooral in de Europese wedstrijden tegen Ludogorets en Ajax, onze beste speler."

Een extra waarschuwing voor Ajax moet nog het feit zijn dat de Amsterdammers bij alle voorgaande ontmoetingen met FC Kopenhagen in de Deense hoofdstad NIET verloren, maar steeds werd uitgeschakeld werden na nederlagen in de ArenA. In 2001 (UEFA Cup) verloor Ajax met 0-1 in Amsterdam (in Kopenhagen werd het 0-0) en in 2007 verspeelde Ajax een 1-2 voorsprong tegen FC Kopenhagen door in de ArenA met 0-2 te verliezen. Met andere woorden: in twee thuiswedstrijden met FC Kopenhagen is Ajax nog nooit tot scoren gekomen.