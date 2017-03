Blind met selectie van 25 man op weg naar Bulgarije

Persconferentie KNVB

Dit heeft de bondscoach vrijdagmiddag in een persconferentie van de KNVB in Zeist bekendgemaakt. In de groep twee debutanten: Wesley Hoedt (Lazio Roma) en Ajacied Matthijs de Ligt.

Bulgarije

Het Nederlands elftal speelt eerst zaterdag 25 maart de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De aftrap in het Natsionalen Stadion Vasil Levski in Sofia is om 21.45 uur plaatselijke tijd (20.45 uur in Nederland). Dinsdag 28 maart wacht de ploeg van bondscoach Danny Blind een oefenduel met Italië. De ontmoeting met de Azzurri vindt vanaf 20.45 uur plaats in de Amsterdam ArenA.