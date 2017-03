Snelste Eredivisie-goal in 8 seconden precies 35 jaar geleden gemaakt

Bij de Brabanders werd de spitspositie bekleed door Koos Waslander, die het leder acht seconden na de aftrap tegen de touwen werkte. Tot op de dag van vandaag is het de snelste Eredivisie-goal ooit gemaakt.

Doelman Piet Schrijvers

'Rooie Koos', zoals zijn bijnaam luidde, kreeg het leder in bezit na de aftrap van medespeler Ton Lokhoff en zette vervolgens Rinus Israël en Piet Schrijvers, respectievelijke de laatste man en keeper van PEC Zwolle, te kijk.

Waslander speelde uiteindelijk negen seizoenen in de Eredivisie. In Nederland was de inmiddels 60-jarige oud-middenvelder naast NAC ook nog actief voor PEC, Excelsior en DS'79 (tegenwoordig bekend als FC Dordrecht). Ook speelde Waslander veertien wedstrijden voor het Amerikaanse Fort Lauderdale, destijds actief in de NASL.