KNVB zet bondscoach Danny Blind aan de kant na tegenvallende resultaten

Het gesprek, gevoerd op initiatief van de KNVB, vond plaats naar aanleiding van het verloren duel met Bulgarije gisteren in Sofia. Fred Grim neemt dinsdag plaats op de bank als interim-coach als Oranje in de Amsterdam Arena tegen Italie oefent. De KNVB gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe bondscoach.



Namens de KNVB zegt directeur Jean Paul Decossaux met spijt afscheid te nemen van Blind. 'We hebben respect voor wat Danny betekend heeft voor ons en voor het elftal tijdens zijn dienstverband. Maar omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK in Rusland moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen.'



Danny Blind geeft aan de beslissing te betreuren: 'We waren op de goede weg, Bulgarije uit was naar mijn idee een incident. Ik heb er alles ingestopt wat ik in me had. Jammer dat het hiermee eindigt.'

De KNVB wil dat er uiterlijk in juni een nieuwe bondscoach voor de groep staat bij het Nederlands elftal. Bij de vriendschappelijke interland dinsdag in Amsterdam tegen Italië zit Fred Grim als hoofdverantwoordelijke op de bank.