KNVB gaat wedstrijd PSV-Ajax niet verplaatsen

Het verzetten van een topwedstrijd verlangt een organisatie van clubs, politie, burgemeesters. Er is op deze korte termijn geen ruimte om aan zo'n verzoek mee te werken. Ook speelt mee dat fans van beide clubs deze wedstrijd omcirkeld in hun agenda hebben staan. Verplaatsen op korte termijn zou betekenen dat veel fans niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn.

Internationale prestaties

De KNVB vindt het belangrijk dat clubs zowel internationaal als nationaal zo goed mogelijk kunnen presteren. 'Daar houden we in het huidige speelprogramma rekening mee. Zo speelt Ajax na een Europese donderdagavondwedstrijd altijd een latere wedstrijd op zondag: 14.30 uur of 16.45 uur', aldus de KNVB.

De clubs hebben met de uitzendgerechtigden afspraken gemaakt over speeldagen en aanvangstijden zoals die nu in de Eredivisie bekend zijn. De maandag is op dit moment geen speeldag in de Eredivisie. Aan de hand van die afspraken maakt de KNVB, ook in overleg met de clubs, een programma.

Fans van Ajax zouden mogelijk ook het duel op een maandag niet kunnen bezoeken. De voetbalbond streeft er ieder seizoen naar om tot de meest eerlijke, sportieve en spannende competitieopzet te komen en staat eveneens altijd open voor verbeteringen. Mocht er in de toekomst behoefte zijn om clubs die ook Europees spelen, op maandag in de competitie te laten uitkomen, dan is de voetbalbond bereid daar in mee te denken..

Opzetten van een speeldagenkalender

Een speeldagenkalender gaat altijd in afstemming met het ‘technisch platform’ en de ‘commissie competitie en openbare orde’. Voordat de speeldagenkalender definitief wordt vastgesteld gaat deze eerst naar de trainers (in overleg met Coaches Betaald Voetbal [CBV]), de clubs, politie, burgemeesters, Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie (CED). Als iedereen zich in deze kalender kan vinden dan wordt het competitieschema vastgesteld.