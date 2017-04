Max Verstappen zesde in vrije training

Sebastian Vettel was in zijn Ferrari het snelst voor zijn teamgenoot Kimi Raikkonen die P2 opeiste. Valtteri Bottas werd in zijn Mercedes derde.

In de slotfase gaat Max dan nogmaals naar buiten op een nieuw setje super zachte banden. Hij warmt zijn banden zorgvuldig op en maakt zich op voor een vliegend ronde. Met verbeteringen in alle sectoren klimt de snelle Limburger naar P5 achter beide Ferrari’s en beide Mercedessen. Uiteindelijk zakt hij nog een plekje als Felipe Massa zijn Williams aan de beide Red Bulls voorbij rijdt.

De vrije trainingen in China werden op de eerste dag overhoop gehaald door het weer. Daardoor verviel vrijdag de tweede sessie. Later in de ochtend volgt de kwalificatie voor de tweede Grand Prix van het seizoen.