Max Verstappen 'crasht' naar negentiende plek door motorproblemen

Max Verstappen is niet verder gekomen dan de negentiende tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Nederlander kreeg te maken met een softwareprobleem aan de motor van de RB13, waardoor het onmogelijk was om een snelle rondetijd neer te zetten. Lewis Hamiton wist voor Mercedes de pole voor zich op te eisen, met kort daarachter de Ferrari van Sebastian Vettel en Valtteri Bottas (Mercedes).

Op Verstappen.nl zegt Verstappen: “We hadden problemen met de motor, er was geen vermogen”, laat Max teleurgesteld weten na de sessie. "De motor hield in, je hoorde het kraken en dat klopte niet helemaal. Het was niet iets met de benzinetoevoer, dat hoorde je gewoon, Toen ik naar buiten reed zei ik al tegen het team 'dit klopt niet helemaal'. Ze zeiden 'probeer maar' en als je dan iets voelt ga maar naar de 'safe mode', maar daar zit helemaal geen vermogen. Toen heb ik het een rondje zo geprobeerd om in ieder geval te proberen om door te gaan naar Q2, maar dat liep voor geen meter. We zijn nog aan het onderzoeken wat precies de oorzaak van het probleem is, al is het natuurlijk niet wat we wilden. Onder normale omstandigheden waren we vijfde of zesde geworden, maar het is zoals het is."

De verwachte regen voor de race, zou voor Max een welkom geschenk zijn: "Het zou beter zijn als het regent. We zijn niet zo competitief in vergelijking met Mercedes en Ferrari, maar ik ga mijn best doen om naar voren te komen en anderen in te halen." Aan een herhaling van zijn wereldrace in Brazilië wil Max nog niet denken: "Ik wil er morgen gewoon van gaan genieten".