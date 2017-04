Nederland treft Marokko in Agadir

De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko wordt op woensdag 31 mei in het Stade Adrar in Agadir gespeeld. Oorspronkelijk zou de ontmoeting in Stade Mohammed V plaatsvinden, maar het stadion in Casablanca dat onlangs is gerenoveerd, is nog niet klaar voor een internationale wedstrijd.