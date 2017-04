Verstappen start op zesde plek bij GP in Bahrein

Bij de GP van Bahrein zal Max Verstappen vanaf een zesde plaats van start gaan. Valttero Bottas reed tijdens de derde kwalificatie de beste tijd in zijn Mercedes en mag voor het eerst in zijn carrière vanaf pole positon starten.

Lewis Hamilton zal vanaf P2 starten, gevolgd door Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Naast Verstappen start Kimi Raikkonen zondag op P5.

In de derde vrije training had Verstappen de snelste tijd op de klok. In de kwalificaties waren de Mercedesen en de Ferrari ’s de meerdere voor Verstappen