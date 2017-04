Eind goed al goed voor Ajax na knotsgekke avond: 3-2

Dat Ajax niet weer zo'n fenomenale prestatie zou leveren als in de heenwedstrijd werd na een aantal seconden al duidelijk. Ex-trainer van Schalke 04 Fred Rutten waarschuwde de Amsterdammers al voor de Duitsers in eigen huis. "Als ze in de Veltins Arena spelen kunnen ze iets meer", zei hij tegen ELF Voetbal. Binnen een minuut had Die Königsblauen al twee keer kunnen scoren. Leon Goretzka had de bal voor het inschuiven, maar mikte de bal naast, terwijl het talent Max Meyer de paal raakte.

In de war was Ajax desondanks niet van de overrompeling van Schalke in de eerste minuten, want Ajax had de controle, zonder zelf gevaarlijk te worden. Het gevolg was een dood potje, waarbij er weinig gebeurde. Ajax had niet de finesse en pressie van een week eerder. Passes van Lasse Schöne kwamen niet op plaats van bestemming, aannames van Hakim Ziyech waren net niet goed en acties van Amin Younes strandde vaak in schoonheid tegen Sascha Riether, een stuk betere rechtsback dan Thilo Kehrer, de verdediger die vorige week dronken werd gespeeld door Younes.

Ziyech

Na de overwinning op FC Kopenhagen en tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd met Schalke bleek hoe zeer presteren in Europa leeft bij Ajax. Eindelijk was de kwartfinale weer eens gehaald. Altijd speelden de Amsterdammers wel mooie wedstrijden in Europa. Thuis tegen Barcelona werd er gewonnen, tegen Manchester City leverde Ajax knappe prestaties en in de eerste wedstrijd onder Frank de Boer werd in San Siro AC Milan met een 0-2 nederlaag naar huis gestuurd. Maar het was zo weinig waard, want er was altijd wel een club die een stokje stak voor Europees succes. Van Steaua Boekarest tot Red Bull Salzburg.

Thuis werden Europese (sub)toppers de wil opgelegd, zo ook Schalke. Na de eerste helft leek er vandaag geen vuiltje aan de lucht voor Ajax en ook het begin van het tweede bedrijf gaf de burger moed, maar drie doldwaze minuten lieten Ajax als een kaartenhuis ineenstorten. Goretzka maakte uit een tegenaanval de 1-0, nadat Ziyech een cruciaal duel verloor en vervolgens ook zijn mannetje liet lopen. Niet veel later was de nachtmerrie compleet. De zwakke spits Guido Burgstaller stond op de juiste plek om de 2-0 binnen te werken. Was dit dan weer zo'n avond waarop het toch mis zou gaan?

Het was absoluut niet zo dat Ajax als een bokser in de hoek gedreven werd, maar toch incasseerde de Nederlandse recordkampioen klap op klap. In de tachtigste minuut volgde een volgende tegenslag toen Joël Veltman zijn tweede gele kaart kreeg. Het devies was tegenhouden, maar de knock-out volgde toen Daniel Caligiuri de 3-0 binnenkopte in de verlenging. Die knock-out die Ajax in Amsterdam vergat uit te delen in de eerste wedstrijd. Maar Ajax stond op de laatste benen toch nog op. Viergever, met kramp tot achter zijn oren, maakte zijn eigen fout bij de 3-0 goed en scoorde op miraculeuze wijze. Younes maakte er nog 3-2 van. De kwartfinale is als een sprookje voor Ajax, eind goed al goed. Op naar de halve finale.