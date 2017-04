'Advocaat nieuwe bondscoach, Gullit rechterhand'

Alleen nog enkele praktische zaken zouden de afronding van de aanstelling van Advocaat in de weg staan. De 54-jarige coach van Fenerbahçe had gisteren een gesprek met de KNVB, aldus de krant.

Gullit zou een belangrijke rol in de technische staf krijgen tot aan het einde van de kwalificatie. Gullit werd al eerder genoemd als mogelijke assistent voor Henk ten Cate, maar de oud profvoetballer bedankte voor de functie van bondscoach.

Mocht Advocaat worden aangesteld als bondscoach, dan begint hij aan zijn derde termijn. Tussen 1992 en 1994 en tussen 2002 en 2004 was De Kleine Generaal eindverantwoordelijk in Zeist. In de zomer van 2016 stapte Advocaat op als assistent van bondscoach Danny Blind, om aan een avontuur in Turkije te beginnen.