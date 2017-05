Rechtbank: Judobond moet Franssen weer naar internationale toernooien sturen

Het besluit van de judobond om Juul Franssen uit de nationale selectie te zetten en haar uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden had niet zo genomen mogen worden.

'De judobond moet haar opnieuw voordragen voor een A-status bij NOC*NSF', zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag beslist.

Eén locatie

De judobond heeft besloten om met de topsportselectie op Papendal te trainen, wonen, en werken of studeren. Franssen woont en studeert in Rotterdam en traint daar met haar eigen trainers. Zij wil niet naar Papendal vanwege de gevolgen voor haar privésituatie. Ook op sportieve gronden heeft zij bezwaar. Franssen gelooft in de aanpak van haar eigen trainers, waarmee zij de top van het internationale judo heeft bereikt.

Inconsequent

Het uitsluiten van deelname aan internationale toernooien betekent in feite het einde van de topsportcarrière van Franssen. Dat gaat de rechter te ver. De judobond heeft afwijkende afspraken gemaakt met twee judoka’s die niet in Papendal trainen. Er is geen goede reden om dat voor Franssen niet te doen.

Maatwerkoplossing

De voorzieningenrechter bepaalt dat er een maatwerkoplossing moet komen waardoor Franssen met haar eigen trainers kan blijven werken en zich kan voorbereiden op de Olympische Spelen in 2020. De judobond mag wel van Franssen vragen dat zij verder zoveel mogelijk aansluit bij het programma op Papendal.