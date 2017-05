Feyenoord is na achttien jaar weer kampioen van Nederland

Feyenoord is na achttien jaar weer kampioen van Nederland. Vanaf de eerste competitewedstrijd stonden de Rotterdammers aan kop in de Eredivisie.

Het is voorbij! Feyenoord is landskampioen. Voor het eerst sinds 1999 levert Rotterdam de beste voetbalclub van Nederland. Dirk Kuyt stort ter aarde. Wat een droomscenario voor de routinier, in misschien wel zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Hij maakte het verschil. Hij neemt de wedstrijdbal mee naar huis. En daarbij, belangrijker nog, eeuwige roem.

In Rotterdam is het feest losgebarsten. Overal in de stad hoor je toeterende auto's toen het fluitsignaal viel. In verband met de toestroom is het Hofplein helemaal afgesloten voor alle verkeer. Veel fans verzamelen zich om feest te vieren en een duik te nemen in de vijver. Maandag 15 mei om 12.00 uur wordt Feyenoord gehuldigd op de Coolsingel.